НБА Карлайл посети Порзингис в Латвия 12 юни 2019 | 14:01



Феновете на Маверикс очакват с нетърпение началото на новия сезон, за да видят в действие Порзингис редом до другата европейска надежда на отбора - Лука Дончич. Треньорът на Далас Рик Карлайл пътува до Латвия, където взе участие в баскетболен камп за деца, организиран от новото попълнение на Маверикс Кристапс Порзингис. Тексасци привлякоха Порзингис в края на януари, но той все още не е дебютирал за новия си тим, защото се възстановява от операция в следствие на скъсани кръстни връзки на лявото коляно.В социалните мрежи се появиха кадри от тренировка, в която Карлайл и Порзингис работят за стрелба, а интересното е, че латвийската звезда стреля не с дясната си ръка, която е силната му, а с лявата.Феновете на Маверикс очакват с нетърпение началото на новия сезон, за да видят в действие Порзингис редом до другата европейска надежда на отбора - Лука Дончич. 0



