Други спортове

Изпращаме делегация от 85 човека на Европейските игри в Минск

12 юни 2019 | 13:04
Изпращаме делегация от 85 човека на Европейските игри в Минск
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Общото събрание на БОК утвърди днес на свое заседание българската делегация за Европейските игри в Минск. Във второто издание на най-мащабния континентален спортен форум ще участват 85 наши състезатели в 15 вида спорт.

Вторите Европейски игри ще се състоят от 21 до 30 юни 2019 година в столицата на Беларус, Минск. След успешното дебютно издание през 2015 година в Баку (Азербайджан), сега организаторите и домакините са амбицирани срещата на най-добрите спортисти от Стария континент да се превърне отново в истински спортен празник. Игрите се провеждат веднъж на 4 години и се ръководят от Европейските олимпийски комитети. Те следват модела на други подобни континентални формати - Азиатските игри или Панамериканските игри, които вече имат по 18 издания след дебюта им през 1951 година.

Сега в Минск ще съберат над 4000 представители на 50 европейски държави, които ще се състезават в 19 вида спорт. Осем от тях ще бъдат квалификации за Олимпиадата в Токио 2020, а два от турнирите ще бъдат със статут на европейски първенства - бокс и джудо. Общо ще се разиграят 200 комплекта медала: 91 при мъжете, 89 при жените и 20 за смесени отбори. Над 18 000 са акредитираните за Игрите, от тях 8000 са доброволци. Реферите са над 1000, толкова са и журналистите.

Състав на българската делегация за Вторите Европейски игри в Минск 2019:
Спортисти - 85

Аеробика 5
Ана -Мария Димитрова Стоилова смесена двойка/група
Антонио Иванов Папазов смесена двойка/група
Дарина Антониева Пашова смесена двойка
Ивелина Николаос Лукаки смесена двойка
Тихомир Алдинов Баротев смесена двойка

Бадминтон 5
Линда Кадруш Зечири сингъл
Даниел Лъчезаров Николов сингъл
Мария Венелинова Мицова смесена двойка
Алекс Кристиян Влаар двойка мъже/смесена двойка
Димитър Василев Янакиев двойка мъже

Бокс 13
Тинко Росенов Банабаков 49 кг
Даниел Панев Асенов 52 кг
Боян Панев Асенов 56 кг
Кирил Асенов Русинов 60 кг
Венсан Степан Киркоров 64 кг
Петър Стойков Драганов 69 кг
Рами Мофид Киуан 75 кг
Кристиян Веселинов Николов 81 кг
Радослав Димитров Панталеев 91 кг
Петър Руменов Белберов +91 кг
Габриела Росицова Димитрова 51 кг
Станимира Николаева Петрова 57 кг
Деница Йорданова Елисеева 60 кг

БФ Борба 13*
класически стил мъже- 4
Иво Серафимов Ангелов 60 кг
Свилен Пламенов Костадинов 67 кг
Даниел Тихомиров Александров 77 кг
Николай Николаев Байряков 97 кг


свободен стил мъже - 4
Георги Валентинов Вангелов 57 кг
Мирослав Стефанов Киров 74 кг
Светослав Живков Димитров 86 кг
Николай Симеонов Щерев 97 кг

жени - 5
Миглена Георгиева Селишка 50 кг
Мими Николова Христова 57 кг
Тайбе Мустафа Юсеин 62 кг
София Христова Георгиева 68 кг
Мария Гергинова Оряшкова* 76 кг и самбо

Гимнастика - спортна 2
Йордан Димитров Александров
Лейни Джоанна Медсън

Джудо 5
Ивелина Илиева Илиева 57 кг
Янислав Атанасов Герчев 60 кг
Валентин Ивайлов Алипиев 60 кг
Ивайло Здравков Иванов 81 кг
Даниел Валентинов Дичев 100 кг

Кану каяк 4
Мирослав Илиев Кирчев К1 1000м
Денислав Детелин Цветанов К1 200м
Станилия Кирилова Стаменова С1 200м
Ангел Николаев Кодинов С1 1000м

Карате 1
Ивет Иванова Горанова кумите -55 кг

Лека атлетика 15
Станимир Георгиев Минчев 100м
Станислав Светлозаров Станков 110м препятствие
Тихомир Ивайлов Иванов висок скок
Инна Любомирова Ефтимова 100м
Ива Александрова Александрова 100м препятствие
Милена Красимирова Миткова дълъг скок
Михаела Николаева Петкова копие
Лиляна Стоянова Георгиева смесена щафета 4х400м
Кристина Видолова Борукова смесена щафета 4х400м
Николай Асенов Георгиев смесена щафета 4х400м
Живко Стоянов Стоянов смесена щафета 4х400м
Мартин Светлинов Проданов смесена щафета преследване
Полина Тодорова Тодорова смесена щафета преследване
Михаил Владимиров Гаргов смесена щафета преследване
Никол Николаева Андонова смесена щафета преследване

Самбо 6
Цветелина Евгениева Цветанова 48 кг
Галя Захариева Иванова 52 кг
Мария Гергинова Оряшкова 80 кг самбо и 76 кг борба жени
Борислав Иванов Янаков 57 кг
Мартин Иванов Иванов 68 кг
Ашот Камоевич Мартиросян 74 кг

Скокове на батут 3
Мариан Минков Михалев индивидуално
Мариела Николаева Пенева индивидуално / синхрон
Христина Николаева Пенева индивидуално / синхрон

Спортна стрелба 5
Мария Здравкова Гроздева 10 м възд. пистолет и 25 м пистолет; смесен старт
Антоанета Николаева Бонева 10 м възд. пистолет и 25 м пистолет; смесен старт
Самуил Емилов Донков 10 м въздушен пистолет; смесен старт
Стоян Пламенов Пушков 25 м пистолет; смесен старт
Антон Йорданов Ризов 10 м въздушна пушка; 50 м пушка от 3 позиции

Стрелба с лък 2
Добромира Йорданова Данаилова рекърв индивидуално
Иван Димитров Банчев рекърв индивидуално

Тенис на маса 1
Мария Костадинова Йовкова сингъл

Художествена гимнастика 6
Катрин Янкова Тасева индивидуално
Симона Диянова Дянкова ансамбъл
Стефани Радославова Кирякова ансамбъл
Мадлен Миленова Радуканова ансамбъл
Лаура Жан-Пиер Траатс ансамбъл
Ерика Росенова Зафирова ансамбъл

Треньори 31
Биляна Георгиева Тютюкова аеробика
Петя Тодорова Неделчева бадминтон
Хоел Аррате бокс
Александър Емилов Александров бокс
Фикрет Йонузов Ереджебов бокс
Валентин Петков Ангелов треньор свободен стил
Михаил Петров Ганев треньор свободен с тил
Армен Людвигович Назарян треньор класически стил
Бисер Георгиев Георгиев треньор класически стил
Петър Димитров Касабов треньор жени
Стоян Георгиев Петков треньор жени
Милко Иванов Танкушев гимнастика
Диди Иванова Велинова-Медсън гимнастика
Атанас Костадинов Герчев джудо
Свилен Вълчев Скерлев джудо
Милко Георгиев Казанов кану каяк
Ангел Ленков Стефанов карате
Георги Георгиев Гетов лека атлетика
Руслан Търпов Грозданов лека атлетика
Йорданка Крумова Аризанова лека атлетика
Валя Костова Демирева лека атлетика
Васил Александров Соколов самбо
Мариана Маринова Макулова скокове на батут
Станислав Иванов Стоянов скокове на батут
Валери Христов Григоров спортна стрелба
Христо Маринов Христов спортна стрелба
Йордан Стоянов Джамбазов стрелба с лък
Асен Генадиев Асенов тенис на маса
Бранимира Иванова Маркова художествена гимнастика индивидуално
Весела Веселинова Димитрова художествена гимнастика ансамбъл
Михаела Йовчева Маевска художествена гимнастика ансамбъл

Медицински лица 7
лекари 2
Стефан Христов Стругаров главен лекар
Иван Христов Иванов бокс

масажисти 5
Борислав Иванов Чонгов бадминтон
Георги Димитров Иванов бокс
Емил Теофилов Борисов борба
Селатин Реджебов Халидов аеробика
Юлиян Цветанов Парлапански художествена гимнастика

Административни лица 1
Джема Зетчири бадминтон

Водачи на отбори 2
Евелина Петрова Петрова кану каяк
Галя Емилова Пухалева лека атлетика

Ръководство 4
Стефка Костадинова председател на БОК, ръководител на делегацията
Белчо Горанов генерален секретар, зам. ръководител на делегацията
Румяна Динева шеф на мисия
Камелия Игнатова заместник шеф на мисия

Оперативно управление 3
Лилия Пандурова офис на делегацията
Християн Янков протокол
Тодор Шабански пресаташе

Общо:
Спортисти 85
Длъжностни лица 43
Ръководство 4
Пресаташе 1

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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 116

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Вашите лични данни

        

        

          

            

                Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
            


            

                За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
            


            

                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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