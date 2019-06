Лукаку призова Юнайтед да реши какво ще бъде бъдещето му

Запитан дали ще бъде играч на Манчестър Юнайтед през следващия сезон, Лукаку отговори: "Зависи от клуба. Клубът трябва да излезе с изявление. Не съм тук, за да се занимавам със слухове."

Лукаку отбеляза осем гола в последните си шест мача за Белгия, а за целия сезон успя да се разпише 15 пъти с екипа на Юнайтед.

"Имам договор с Ман Юнайтед. Ще говоря с клуба и агента ми, за да вземем най-доброто решение. Сега отивам на почивка със семейството ми. Знам какво ще правя, но няма да кажа. Ще видим. Дали очаквам натоварено лято? Да", добави многозначително белгиецът.

Romelu Lukaku’s goal record since the start of June 2018

Belgium - 14 goals in 15 games

Man Utd - 15 goals in 45 games pic.twitter.com/yZB49w5OQt