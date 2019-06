Световен футбол Стряскащата статистика от мача САЩ - Тайланд 12 юни 2019 | 11:00 - Обновена 0



копирано



5 goals

2 assists @budweiserusa WOTM @alexmorgan13 pic.twitter.com/XerLPW79tl — U.S. Soccer WNT (@USWNT) June 11, 2019 Пет от головете бяха дело на нападателката Алекс Морган, която е може би най-голямата звезда на американките и има репутацията на една от най-красивите футболистки в света. Морган се отличи и с 2 асистенции.

Good things to those who wait



13 goals for the #USWNT in its #FIFAWWC opener. pic.twitter.com/gd2OzO3Xhk — U.S. Soccer WNT (@USWNT) June 11, 2019 Световните шампионки отправиха цели 40 удара към противниковата врата, а съперничките им стреляха само два пъти към Алиса Нехер. Статистиката при ударите в очертанията на вратата също бе красноречива: 20-2.

#USATHA 13-0 FT:



Shots: 40-2

Shots on target: 20-2

Pass accuracy: 84%-53%

Possession: 72%-28%#USA averaged a shot every 135 seconds. https://t.co/EVs0dJsVAo — Squawka Football (@Squawka) June 11, 2019 По две попадения за американките реализираха Саманта Мюис и Роуз Лавел, а по един гол добавиха Линдзи Хоран, Меган Рапино, както и резервите Малори Пъг и Карли Лойд. Отборът на САЩ разгроми с 13:0 Тайланд в мач от Група “F” на провеждащото се в момента Световно първенство за жени във Франция. Мачът бе първи за американките на турнира, а в групата са още Швеция и Чили. Това е рекорд за най-голяма победа в историята на световните шампионати за жени. Трябва да се отбележи, че само 3 от головете бяха отбелязани преди почивката, а през второто полувреме американките се развихриха с цели 10 попадения.Пет от головете бяха дело на нападателката Алекс Морган, която е може би най-голямата звезда на американките и има репутацията на една от най-красивите футболистки в света. Морган се отличи и с 2 асистенции.Световните шампионки отправиха цели 40 удара към противниковата врата, а съперничките им стреляха само два пъти към Алиса Нехер. Статистиката при ударите в очертанията на вратата също бе красноречива: 20-2.По две попадения за американките реализираха Саманта Мюис и Роуз Лавел, а по един гол добавиха Линдзи Хоран, Меган Рапино, както и резервите Малори Пъг и Карли Лойд. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 930 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1