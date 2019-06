Макгрегър предизвиква актьор, а Ник Диаз го поставя на мястото му

Ник Диаз не одобрява последните изказвания на Конър Макгрегър. Конър е смятан от повечето фенове за най-голямата звезда в смесените бойни изкуства. От най-обещаващия боец в Ирландия, той се превърна в шампион на две дивизии в най-голямата ММА организация - Ultimate Fighting Championship (UFC) и записа името си в историята като един от най-успешните атлети в света.Дълго време Макгрегър се опитваше да получи дял от собствениците на UFC, но това не се случи. Сега той изглежда, че на шега предизвиква актьора Марк Уолбърг. Хуморът на ирландеца не се хареса на Ник Диаз.

Макгрегър използва Туитър за да отправи предизвикателството си към Уолбърг, следвайки това на Джъстин Бийбър към Том Круз:

I challenge Mark Walhberg on the very same card.

Back when mark wahlberg was marky mark, I’d’ve still slapped the ears off him and took my ufc shares back.#Shares #Streams #Dazn #Espn

