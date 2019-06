Лека атлетика Кастер Семеня с победа на 2000 метра 12 юни 2019 | 05:45 0



Южноафриканската атлетка Кастер Семеня спечели старта на 2000 метра на турнира в Монтрьой, Франция. Семеня финишира за 5,28:19 минути, а след победата си говори подробно за борбата си с новото правило на ИААФ, което забравяна на атлетките с по-високо ниво на тестостерон в организма си и с хиперандрогенизъм да се състезават с жени в дисциплините от 400 метра до една миля от 8 май тази година, докато не се подложат на хормонално лечение за понижаване на нивото на тестостерон. "Аз няма да приемам никакви медикаменти. Защо да го правя? Никога не съм взимала допинг, не съм мамила и няма и да го правя. Адвокатите ми водят дела, аз давам своя отговор на пистата. Мога да бягам и 5000 метра, и полумаратон", заяви Семеня, чиято коронна дисциплина е 800 метра. View this post on Instagram A post shared by Caster Semenya (@castersemenya800m) on May 14, 2019 at 3:36am PDT

