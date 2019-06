Англия Погба: Хората си мислят, че парите от трансфера ми са у мен 11 юни 2019 | 22:58 - Обновена 0



Pogba believes he's judged differently because of his high price tag: "Maybe they think I have the money..." https://t.co/MrQEpj9Lct pic.twitter.com/QItjRzwiTg — AS English (@English_AS) June 11, 2019 Знаех, че това ще се случи. Знаех, че това ще окаже голямо влияние. Но не знаех, че ще е толкова негативно. Когато подписах, не бях свикнал да виждам толкова много негативни коментари. Беше голяма промяна, бях изненадан. Не знаех, че цената ще е толкова голяма промяна за хората. Може би си мислят, че парите са мои. Но не са при мен, не разполагам с тези пари. Не знам каква е причината за критиките към мен. Де да знаех, за да мога да им отговоря”, сподели Погба пред LifeTimes. Халфът на Манчестър Юнайтед Пол Погба изрази възмущението си от промяната в очакванията към него след трансфера му в тима. Както е известно, той се завърна на “ Олд Трафорд ” през лятото на 2016 г. от Ювентус за 105 млн. евро. За кратко време това беше най-скъпият трансфер в историята на световния футбол.“Тъй като за времето си това беше най-големият трансфер в историята, преценяват те по различен начин. Очакват повече от теб заради цената ти. Добър мач ще е нормален мач. Топ мач ще е добър мач. Сумата е голяма. Падна надолу, когато станаха други трансфери, така че е добре. Мисля, че това се дължи също и на факта, че съм халф. Хората забелязват нападателите повече, защото те бележат голове. Ето защо реакциите бяха такива. Не мисля, че Неймар Килиан Мбапе го разбират, защото те са нападатели.Знаех, че това ще се случи. Знаех, че това ще окаже голямо влияние. Но не знаех, че ще е толкова негативно. Когато подписах, не бях свикнал да виждам толкова много негативни коментари. Беше голяма промяна, бях изненадан. Не знаех, че цената ще е толкова голяма промяна за хората. Може би си мислят, че парите са мои. Но не са при мен, не разполагам с тези пари. Не знам каква е причината за критиките към мен. Де да знаех, за да мога да им отговоря”, сподели Погба пред LifeTimes.

Калоян Антонов

