България без шанс срещу Италия и 10-а загуба в Лигата на нациите (видео + галерия)

По този начин България остава на последното 16-о място във временното общо класиране без победа до момента, 10 загуби и една единствена спечелена точка. "Скуадра адзура" пък е втора с 8 победи, 2 загуби и 25 точки. Утре (12 юни) "лъвиците" ще играят с изключително младия състав на Русия, който днес надигра Република Корея с 3:1 гейма, докато Италия ще излезе срещу корейките. Срещите са съответно от 18,00 и 21,00 часа българско време. Mega rally! And those digs by Bulgaria to keep this one going!



Началото на първия гейм беше равностойно до 3:3, след което "Скуадра адзура" дръпна с 6:3 след аут на Мира Тодорова, контра блок-аут на Кристина Кирикела и ас на Индре Сорокайте. Последва силна контра на разпределителката Алесиа Орро - 7:3 и тайм-аут за Иван Петков. Независимо от това, техническата пауза дойде при 8:4 за Италия след двоен удар на българките. Разликата нарасна до 11:5 след контра през центъра на Кирикела и грешка на Гергана Димитрова. Постепенно "лъвиците" намалиха пасива си до 11:8 след страхотна атака на Мирослава Паскова и аут на Елена Пиетрини. България стопи още изоставането си до 12:10 след отлична контра на Нася Димитрова. Играта продължи точка за точка до 15:12, след което последва нова грешка на българските момичета и 16:12. Италия запази преднината си до 20:16 след технично отиграване на Сорокайте. Две атаки в аут на Паскова и Силвана Чаушева и 22:16. В крайна сметка световните вицешампионки спокойно взеха гейма с 25:19 след сервис в аут на Паскова и поведоха с 1:0.



В началото на втората част България поведе с 5:2 след няколко грешки на Мириам Сила и отлична изява при мрежата на разпределителката Петя Баракова. Прекъсването, което поиска треньорът на Италия Давиде Мацанти, даде ефект и домакините намалиха до 7:6 след нова атака на Индре Сорокайте и силна контра на Елена Пиетрини. Все пак, първата техническа пауза дойде при 8:7 за "лъвиците" след успешна атака на Мирослава Паскова. Последва обрат и 10:9 за Италия след поредни силни атаки на Сорокайте и Пиетрини. Равностойната игра между двата тима продължи, като си размениха и по един мини обрат, за да се стигне до 16:14 за "Скуадра адзура" след атака на Мириам Сила и нова силна контра на разпределителката Алесиа Орро. Постепенно разликата нарасна до 21:17 след блок-аут на Пиетрини и страхотен блок на Сорокайте, което накара Иван Петков да вземе прекъсване. България спаси три геймбола на Италия след грешки на домакините, но все пак "Скуадра адзура" затвори и втория гейм в своя полза при 25:23 след мощна атака от втора линия на Пиетрини.



Третия гейм стартира напълно равностойно, като първото техническо прекъсване дойде при минимално предимство за Италия - 8:7 след бърза атака през центъра на Сара Луиза Фаар. Разликата леко нарасна до 10:8 след отличен блок на Фаар, а след това до 13:10 след технично пускане на Мириам Сила.



Най-резултатна за българския тим беше Гергана Димитрова с 15 точки (1 ас и 52% ефективност в атака), а Силвана Чаушева завърши с 13 точки (1 блок и 38% ефективност в атака).



За "Скуадра адзура" над всички бе Индре Сорокайте с 19 точки (2 блока, 1 ас и 46% ефективност в атака) за победата. Елена Пиетрини добави още 13 точки (1 ас и 46% ефективност в атака) за успеха.

Независимо от тайм-аута за Иван Петков, втората техническа пауза дойде при 16:12 за "Скуадра адзура" след технично отиграване на Елена Пиетрини. Постепенно България намали пасива си до 17:16 след няколко грешки на италианките и атака на Гергана Димитрова, но Италия веднага си върна преднината си при 19:16 след контра на Фаар. Ас на Пиетрини и 20:16. Състезателките на Давиде Мацанти успяха да запазят предимството си и спечелиха с 25:20 и 3:0 след сервис в аут на Гери Димитрова.

ИТАЛИЯ - БЪЛГАРИЯ 3:0 (25:19, 25:23, 25:20)

ИТАЛИЯ: Алесиа Орро 3, Индре Сорокайте 19, Мириам Сила 11, Елена Пиетрини 13, Кристина Кирикела 5, Сара Луиза Фаар 5 - Моника Де Дженаро-либеро (Катерина Босети 1, Беатриче Парокиале)

Старши треньор: ДАВИДЕ МАЦАНТИ

БЪЛГАРИЯ: Петя Баракова 1, Силвана Чаушева 13, Гергана Димитрова 15, Мирослава Паскова 8, Нася Димитрова 6, Мира Тодорова - Жана Тодорова-либеро (Мария Кривошийска)

Старши треньор: ИВАН ПЕТКОВ.

Волейболистките от националния отбор на България продължават без победа в дебютното си участие в Лигата на нациите. Момичета на селекционера Иван Петков отстъпиха на световните вицешампионки от Италия с 0:3 (19:25, 23:25, 20:25) в първия си мач от турнира в Група 13 от 4-ата седмица на Лигата, игран тази вечер пред над 2500 зрители в зала "Пала Бартон" в Перуджа.

