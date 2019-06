Бокс Фюри и Шварц може да се бият за световната титла на Анди Риус на WBO 11 юни 2019 | 18:37 - Обновена 0



Изненадваща новина се появи броени дни преди двубоят на Тайсън Фюри (27-0-1) и Том Шварц (24-0). Тази неделя сутрин (българско време) „Кралят на циганите“ ще се изправи срещу непобедения германец в Лас Вегас, а днес британецът разкри, че има информация, че мачът му с Шварц може да се окаже с голям залог – поясът на Световната Боксова Организация (WBO) в тежка категория. Final preparations in Las Vegas @Tyson_Fury shows off his speed and smashes the pads with Ben Davison #FurySchwarz pic.twitter.com/r87xaYlF08 — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) June 11, 2019 В момента титлата е притежание на мексиканеца Анди Руис (33-1), който победи Антъни Джошуа в началото на месеца. Има вероятност обаче от WBO да решат да отнемат пояса от Руис, ако той реши да даде реванш на Джошуа, вместо да се бие със задължителния претендент. „Казаха ми, че събота вечер титлата на WBO може да е заложена. Това е вътрешна информация и не съм сигурен, че правя правилното нещо като ви споделям това, но има шанс това да се случи“, заяви 30-годишният британец. „Вероятността това да стане не е малка, поне така ми казаха. Но аз все още съм линейният шампион на тежката дивизия, така че го намирам за нормално. Ако някой иска да бъде номер едно, то първо трябва да премине през мен. Ако все пак не стане, победителят измежду мен и Шварц ще стане претендент номер 1. Том е втори в ранглистата, а аз съм трети“, сподели Фюри. Интересно е да се отбележи, че в момента ранглистата на WBO все още не е обновена и името на Антъни Джошуа седи като шампион. Oleksandr Usyk vacates WBO title to mov up to Heavyweight division! O#2 ranked Krzysztof Glowacki now WBO Cruiserweight champion #olyksandrUsyk pic.twitter.com/1VJIzYzM50 — Boxingvortex (@hbutler31977) June 6, 2019 В същото време, ако има боксьор за когото е сигурно, че има статута на задължителен претендент, то това е Александър Усик. Украинецът държеше пояса на организацията в полутежката дивизия и правилника посочва, че когато някой доброволно се откаже от пояса си, за да се качи в по-горна категория, той получава правото да предизвика шампиона. @RingMagazine Top 10 Heavyweights Rankings:



