ММА Сайборг към Дейна Уайт: Не ме е страх от Аманда Нунеш 11 юни 2019 | 18:28 - Обновена 0



копирано

Крис Сайборг заяви, че няма страх да срещне отново Аманда Нунеш. Това й изказване в социалните мрежи дойде след като президентът на UFC, Дейна Уайт сподели, че според него Сайборг не иска втора битка с двойната шампионка Нунеш. „Ако вярваш, че се страхувам от Аманда Нунеш, то ти най-вероятно си същият тип фен, който вярваше, че Ронда Раузи иска да се бие със Сайборг“ , отговори на своя шеф бившата шампионка на UFC в категория „перо“. If you believe I’m scared or don’t want a rematch you’re probably also the same type of fan who believed Ronda Rousey wanted to fight @criscyborg every time Dana White said it during an interview. #CyborgNation join me today 10:45 PST with @arielhelwani and @espnmma pic.twitter.com/6YvxkbI9wj — Cris Cyborg on Youtube (@criscyborg) June 10, 2019 Сайборг нямаше загуба от 2005 година и беше с в серия от 20 поредни победи, но загуби от Аманда Нунеш миналата година. Дейна Уайт изяви желание да организира реванша между двете, след като приключат битките им следващия месец. boec.bg

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 240

1