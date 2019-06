Бокс Еди Хърн: Антъни Джошуа иска да се върне в САЩ, за да поправи грешките си 11 юни 2019 | 18:12 - Обновена 0



Антъни Джошуа иска реваншът с Анди Руис-младши да се състои на мястото, на което бившия шампион загуби титлите си – „Медисън Скуеър Гардън“. Това заяви мениджърът на Джошуа Еди Хърн. „AJ ми каза, че ще бъде невероятно да се върне в „Медисън Скуеър Гардън“ и да поправи грешките си от първата битка“, сподели в интервю за BoxingScene.com Хърн. Един от най-влиятелните мениджъри в света на професионалния бокс иска Джошуа да се върне у дома и там да опита да си върне поясите. „Разбирам неговото желание, но не мисля, че ще бъде грешка, ако битката е във Великобритания “ – продължи мениджърът. Riding the wave pic.twitter.com/lUD0Si9gv3 — Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) June 8, 2019 На острова Антъни Джошуа ще има зад себе си подкрепата на цял стадион фенове, но неговото желание е втори мач в САЩ, защото там е объркал нещата и иска точно там да поправи грешките. „Джошуа има последната дума за локацията на втората битка“, завърши Хърн, което означава, че най-вероятно и реваншът ще бъде на американска земя. Confirmed : Unified World Cruiserweight Champ Murat Gassiev make his heavyweight debut against Philly’s @Joey_Dawejko on July 27 @utacollegepark on the #HookerRamirez card live on @dazn_usa @skysportsboxing pic.twitter.com/aCAXWdbc4s — Eddie Hearn (@EddieHearn) June 10, 2019

