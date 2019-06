Тенис Сезонът на трева не започна добре за Кирьос 11 юни 2019 | 17:24 - Обновена 0



копирано



Always the entertainer



Watch @NickKyrgios LIVE at the #MercedesOpen on @TennisTV https://t.co/TAyBS4i76U pic.twitter.com/fDiaQSIBZO — ATP Tour (@ATP_Tour) June 11, 2019 По време на самия мач атрактивният Кирьос също демонстрира колко нестандартен играч е с отделни отигравания, като при едно от тях направи "хотдог", което му помогна да спечели точката. Oh le coquin !! #Kyrgios



(Vidéo @tennistv) pic.twitter.com/C16g9RCkIS — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) June 11, 2019 В друг мач от първия кръг в Щутгарт участващият с “уайлд кард” французин Люка Пуй надви испанския ветеран Фелисиано Лопес, влязъл в основната схема през квалификациите, с 6:3, 3:6, 7:6 (7). Атрактивният Дъстин Браун (Германия), също преминал пресявките, пък надигра с 6:4, 7:6 (3) австралиеца Джон Милман. В друг мач от първия кръг в Щутгарт участващият с “уайлд кард” французин Люка Пуй надви испанския ветеран Фелисиано Лопес, влязъл в основната схема през квалификациите, с 6:3, 3:6, 7:6 (7). Атрактивният Дъстин Браун (Германия), също преминал пресявките, пък надигра с 6:4, 7:6 (3) австралиеца Джон Милман. Bend it like Berrettini



The Italian defeats Kyrgios 6-3, 6-4 in Stuttgart



: @MercedesCup pic.twitter.com/SitEzVTRb9 — ATP Tour (@ATP_Tour) June 11, 2019 Поставеният под №7 млад канадски талант Феликс Оже-Алясим се справи със 7:5, 6:3 с латвиеца Ернестс Гулбис, а сънародникът на Оже-Алясим - Денис Шаповалов (№8 в схемата), загуби от германеца Ян-Ленард Щруф с 5:7, 4:6. Само преди две седмици последните двама се срещнаха и в първия кръг на “Ролан Гарос”, а победата отново бе за Щруф.

Marvellous Matteo!



Matteo Berrettini is into the Stuttgart 2nd round after a 6-3 6-4 win over Kyrgios.#MercedesCup pic.twitter.com/6j6A20OvLw — Tennis TV (@TennisTV) June 11, 2019 Още един канадец участва на турнира в Щутгарт тази седмица. Пропусналият целия сезон на клей Милош Раонич (№6) се завърна с трудна победа с 6:7 (6), 6:4, 7:6 (4) срещу австралийския квалификант Алексей Попирин. Напред продължават още Денис Кудла (САЩ) и Мартон Фучович (Унгария).

@David__Goffin off to a winning start at the @LibemaOpen



The 5th seed defeats Davidovich Fokina 6-0. 6-2 to make the 2R



: @LibemaOpen pic.twitter.com/fTObe4Momw — ATP Tour (@ATP_Tour) June 11, 2019 Междувременно, на турнира Libema Open в Хертогенбош, където трябваше да участва и Григор Димитров, първия кръг преодоляха днес двама от поставените. №5 Давид Гофен (Белгия) отнесе с 6:0, 6:2 Алехандро Давидович-Фокина, а французинът Ришар Гаске (№8) надделя над словенеца Аляж Бедене с 6:7 (3), 7:6 (5), 6:4. Сезонът на трева не започна добре за австралийската звезда Ник Кирьос. Пропусналият “Ролан Гарос” австралиец загуби с 3:6, 4:6 от италианеца Матео Беретини в първия кръг на турнира Mercedes Cup в Щутгарт. Преди мача пък от “Туитър”-а на турнира в германския град публикуваха 45-секунден клип от тренировка на Кирьос, на който се вижда как австралиецът влиза с охота в ролята си на шоумен.Поставеният под №7 млад канадски талант Феликс Оже-Алясим се справи със 7:5, 6:3 с латвиеца Ернестс Гулбис, а сънародникът на Оже-Алясим - Денис Шаповалов (№8 в схемата), загуби от германеца Ян-Ленард Щруф с 5:7, 4:6. Само преди две седмици последните двама се срещнаха и в първия кръг на “Ролан Гарос”, а победата отново бе за Щруф.Още един канадец участва на турнира в Щутгарт тази седмица. Пропусналият целия сезон на клей Милош Раонич (№6) се завърна с трудна победа с 6:7 (6), 6:4, 7:6 (4) срещу австралийския квалификант Алексей Попирин. Напред продължават още Денис Кудла (САЩ) и Мартон Фучович (Унгария).Междувременно, на турнира Libema Open в Хертогенбош, където трябваше да участва и Григор Димитров, първия кръг преодоляха днес двама от поставените. №5 Давид Гофен (Белгия) отнесе с 6:0, 6:2 Алехандро Давидович-Фокина, а французинът Ришар Гаске (№8) надделя над словенеца Аляж Бедене с 6:7 (3), 7:6 (5), 6:4.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 186

1