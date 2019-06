24 см и 40 кг по-малко? Няма проблем! (видео)

Унгарският кикбоксьор Давид Михайлов записа впечатляваща победа над корейския ветеран от К-1 Хонг-ман Чой по време на AFC 12 (Angel’s Fighting Championship) в Сеул.

Двубоят се проведе с ръкавици за ММА, но по правилата на кикбокса в клетка, като приключи скоропостижно. Макар представителят на домакините да имаше впечатляващо физическо преимущество – 219 см срещу 195 см и 150 кг срещу 110 кг, Михайлов съсипа ветерана с комбинации от удари и колене в главата, сваляйки го на земята още в първия рунд.

Damn, that was over before it even began. David Mihajlov needed less than a minute to knockout Choi Hong-Man at #AFC12. pic.twitter.com/nRvR2kkaNT