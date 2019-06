Лека атлетика RUN FOR THE OCEANS се завръща в България 11 юни 2019 | 15:21 0



копирано

До 2025 година океаните ще бъдат замърсени с между 100 и 250 милиона тона пластмаса. Затова глобалното движение RUN FOR THE OCEANS, което миналата година събра над 1 милион долара за програмите на Parley Ocean School, отново е тук. И тази година глобалното движение RUN FOR THE OCEANS се завръща в София. През 2018 година adidas даде старт на инициативата, която обедини 1 милион бегачи от целия свят и сърба 1 милион долара за дългогодишния си партньор Parley.



Тази година Run For The Oceans ще обедини още повече бегачи, за да достигне целта от 1.5 милиона долара дарение. За всеки километър, избяган, между 8-ми и 16-ти юни adidas ще дари 1 долар на програмите на Parley Ocean School. Бъдете част от движението на 13-ти юни, от 18:00 часа на Национален Стадион “Васил Левски“ пред зала Fit City, за да бягаме за океаните заедно с adidas Runners Sofia. Всеки километър е от значение.





0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 124

1