Семеня беше включена в състава на РЮА за Световното в Доха

Двукратната олимпийска шампионка на 800 метра Кастер Семеня беше включена в предварителния състав на Република Южна Африка за Световното първенство по лека атлетика на открито в Доха (Катар) по-късно тази година. Нейното участие все още е под въпрос.Новото правило на IAAF, според което атлетки с по-високи нива на тестостерон в организма нямат право да се състезават при женитге в дисциплините от 400 метра до една миля, влезе в сила на 8 май. Семеня обжалва пред Спортния арбитражен съд (CAS), който обаче потвърди решението на световната централа. Южноафриканката се обърна и към последната възможна инстанция - Швейцарския федерален съд, който отмени решението на IAAF и позволи на Семеня да се състезава при жените. Световната атлетическа централа може да обжалва това решение до 25 юни.Световното първенство по лека атлетика в Доха ще се проведе от 28 септември до 6 октомври. В предварителния състав на РЮА за планетарния форум в Катар беше включен и олимпийският шампион и световен рекордьор на 400 метра Уейд ван Нийкерк, който се очаква да се завърне на пистата след близо 2-годишно отсъствие заради контузия на коляното, която получи по време на ръгби мач през октомври 2017 г.

