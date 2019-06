"Полската принцеса": Най-добрите ми години в ММА вече са зад мен

View this post on Instagram

Ogromne gratulacje dla @alexa_grasso zrobia wietn robot bardzo dzikuje wszystkim za wsparcie i ciepe sowa. Nie martwcie si o mnie, bywao lepiej, ale mam si dobrze. Siniaki na twarzy zaraz si zagoj. Zostawiam w tej walce cae serce, ale niestety czego zabrako... ju nie jestem t sam zawodniczk co kiedy. Niestety bolesna prawda jest taka, e najlepsze lata i szczyt formy mam ju za sob, jest duo modych, utalentowanych ambitnych zawodniczek którym trzeba ustpi miejsca.... ale nie martwcie si, jeszcze wróc i bd dawa dobre walki moe nie na samym „szczycie” ale dostarcz Wam wielu emocji, dajcie mi tylko troch czasu... jeszcze raz dzikuje! #ufc #lovemyjob #kk

A post shared by Karolina Kowalkiewicz Official (@karolinakowalkiewicz) on Jun 10, 2019 at 7:25am PDT