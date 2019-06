Тенис Джокович има близо 5000 точки аванс пред Надал, но... 11 юни 2019 | 13:38 - Обновена 0



Към днешна дата Джокович е с 12715 точки, а Надал е със 7945 (изоставане от 4770 точки) след успешната защита на трофея на “Ролан Гарос”. Федерер пък е с 6670, което прави 6045 точки изоставане от сърбина.



Благодарение на изумителното си представяне през втората половина на 2018 година, което му позволи да се завърне на върха, Ноле има да защитава близо 8000 точки до края на годината. От сезона на трева сърбинът има да защитава 2300 точки, тъй като игра финал в “Куинс” (300 точки), а след това спечели “Уимбълдън” (2000 точки). След това феноменалното представяне на Джокович продължи на американска земя с титлите на “Мастърс”-а в Синсинати (1000 точки) и US Open (2000 точки).



Единственото ранно отпадане на Джокович в периода юни-септември 2018 година бе на “Мастърс”-а в Канада, където той достигна само до 1/8-финалите и ще защитава едва 90 точки. По време на сезона на закрито през есента на миналата година сърбинът продължи да трупа точки. Той спечели “Мастърс”-а в Шанхай (1000 точки) и игра финал в Париж (600 точки). Новак завърши сезона с нов финал - на Заключителния турнир на ATP в Лондон (1000 точки), където отстъпи в битката за трофея пред Саша Зверев. Така Джокович има да защитава 7990 точки оттук до края на сезона.

Read more > https://t.co/h9GZpuckOB pic.twitter.com/GAKR9kLd6a — Live Tennis (@livetennis) June 10, 2019 За сравнение, най-сериозният конкурент на Джокович за първото място - Надал, има да защитава значително по-малко точки - 2440 точки, от едва 3 турнира. Това са “Уимбълдън” (720 точки, 1/2-финал), Masters Canada (1000 т., шампион) и US Open (720 т., 1/2-финал). Трябва да отбележим, че Рафа няма да играе на друг турнир на трева преди “Уимбълдън”, но дори при ранно отпадане на голям турнир, 33-годишният испанец има много възможности за трупане на точки, а евентуално спечелване на титла на някой от оставащите до края на годината два турнира от “Големия шлем” би увеличило още повече шансовете му да догони и в някакъв момент да свали от върха Джокович.



Да видим каква е ситуацията и при Федерер. Швейцарецът, който през август ще навърши 38 години, има да защитава различен брой точки от немалко турнири до края на 2019 година. Добрата новина за него е, че той отпадна относително рано, особено за неговите стандарти, на “Уимбълдън” (360 точки, 1/4-финал) и US Open (180 т., 1/8-финал). Сезонът на трева (преди “Уимбълдън”) бе като цяло успешен за рекордьора по борй титли от “Шлема”, който игра финал на един от любимите си турнири - в Хале (300 т.) и спечели титлата в Щутгарт (250 т.). През втората половина на 2018 той игра финал в Синсинати (600 точки), 1/2-финали в Шанхай (360 т.) и Париж (360 т.), спечели титлата в родния си Базел (500 т.) и достигна до 1/2-финалите на Заключителния турнир на ATP (400 т.). Така Роджър има да защитава 3310 точки - с 4680 по-малко от Джокович, но и с 870 повече от Надал, от когото изостава към момента с 1275 точки в ранглистата.



