Лос Анджелис и Ню Йорк са предпочитаните от Дейвис дестинации

The Athletic съобщава, че към днешна дата най-голям интерес към услугите на Дейвис има именно от Лейкърс и Никс, както и от тимовете на Бруклин Нетс, Ел Ей Клипърс и Бостън Стелтикс. Лидерът на “пеликаните” ще бъде свободен агент през лятото на 2020 година, но клубното ръководство вече работи по възможности за сделка още това лято, след като стана ясно, че организацията от щата Луизиана ще има избор №1 в Драфта и се очаква да избере Зайън Уилямсън от Дюк.

Anthony Davis has focused on the Lakers and Knicks as his desired long-term destinations, per @ShamsCharania. pic.twitter.com/XT2G1x4uz3 — NBA on TNT (@NBAonTNT) June 10, 2019

ESPN от своя страна пише, че изпълнителният вицепрезидент на Ню Орлиънс Дейвид Грифин търси опции за сделка, в която ще бъдат включени няколко отбора. Желанието на отбора е до трансфер да се стигне преди Драфта, който ще се проведе на 20 юни. Освен Лейкърс и Никс, в подобен сценарий може да се включи и Лос Анджелис Клипърс.

ESPN Sources: New Orleans EVP of Basketball Operations David Griffin has started to provide Anthony Davis' trade suitors with the framework of the package he's seeking in a deal ---- which is likely to need multiple teams to complete. Story: https://t.co/hKZcySwpsG — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 10, 2019

