Том Шварц готов да приключи Тайсън Фюри

"Гледах всички мачове на Тайсън Фюри. Някои от тях по няколко пъти - каза немецът. - Той има нестандартна техника. Невероятно бърз е за неговите габарити. Но аз мисля да го победя така както преди 86 години Макс Шмелинг победи Джо Луис. Ако Фюри не може да ме бие, направо да се пенсионира. Ще се радвам да му помогна за това." Том Шварц (Гер) обяви своите намерения да прекрати кариерата на Тайсън Фюри. Двамата ще се бият тази събота в Лас Вегас (САЩ)."Гледах всички мачове на Тайсън Фюри. Някои от тях по няколко пъти - каза немецът. - Той има нестандартна техника. Невероятно бърз е за неговите габарити. Но аз мисля да го победя така както преди 86 години Макс Шмелинг победи Джо Луис. Ако Фюри не може да ме бие, направо да се пенсионира. Ще се радвам да му помогна за това."

