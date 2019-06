Съставите на Чехия и Черна гора (гледайте тук)

No changes in the starting XI for today's #EURO 2020 qualifying match against Montenegro.



Our line-up: Vaclík - Kadeábek, elstka, Suchý, Novák - Souek, Pavelka - Masopust, Král, Jankto - Schick. Kick-off at 8.45pm CET. pic.twitter.com/73nhBeXKn1