Вавринка ще работи с бившия треньор на Григор

Бившият треньор на Григор Димитров Даниел Валверду ще работи със Стан Вавринка за сезона на трева, който официално започна днес. Носителят на три титли от “Големия шлем” обаче не участва на турнира в Хертогенбош, така че включването на венецуелеца ще стане по-плавно.

I am pleased to announce that I will collaborate with @danielvallverdu for the up and coming grass court season.He will be an addition to my team @normansweden #yannick and I’m really excited to learn from his extensive experience and knowledge in the world of tennis !!