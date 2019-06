ММА Джъстин Бийбър предизвика Том Круз на ММА двубой, Макгрегър готов да го организира 10 юни 2019 | 18:46 0



“Искам да предизвикам Том Круз на бой в октагона. Том, ако не приемеш този бой, значи те е страх и хората никога няма да забравят това. Кой иска да го организира? Дейна Уайт?”, написа Бийбър. I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ? — Justin Bieber (@justinbieber) June 10, 2019 Президентът на UFC все още не е изявил желание за това, но го стори най-популярното лице на федерацията Конър Макгрегър. “Ако Том Круз е достатъчно голям мъж да приеме това предизвикателство, McGregor Sports and Entertainment ще е домакин на съревнованието. Има ли сили Круз да се бие, както прави във филмите си? Останете на линия, за да разберете”, публикува ирландецът в Туитър. If Tom Cruise is man enough to accept this challenge,

McGregor Sports and Entertainment will host the bout.

Does Cruise have the sprouts to fight, like he does in the movies?

