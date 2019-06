Облак поискал да напусне Алтетико и да премине в Юнайтед

През април Облак поднови договора си с "дюшекчиите", но това не промени особено ситуацията, тъй като неговата освобождаваща клауза остава в същия размер - 120 милиона евро.

От "Олд Трафорд", разбира се, са отказали коментар, след като от ESPN са ги потърсили.

Jan Oblak wants to leave Atletico Madrid for Man United this summer, a source has told ESPN FC. pic.twitter.com/C4pZ8ecyww