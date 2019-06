Испания Менди ще струва на Реал Мадрид 48 млн. евро с бонуси 10 юни 2019 | 18:26 - Обновена 0



Ferland Mendy will cost Real Madrid €48M + variables. Mendy will be a Real Madrid player on Wednesday and will be the team’s fourth reinforcement. The total between all parties is done - all that remains is a final medical. He’ll have his medical in Madrid. [as] pic.twitter.com/PM6ePlT09I — SB (@Realmadridplace) June 10, 2019 В сряда Ферлан Менди ще се превърне в четвъртото ново попълнение на Реал Мадрид за новия сезон след Едер Милитао, Лука Йович Еден Азар , пише AS. Според изданието споразуменията на клуба с Лион и играча са от няколко дни, а трансферната сума ще е в размер на 48 млн. евро плюс бонуси.Остава единствено левият бек да премине медицинските прегледи. Той вече имаше такива на 4-и юни в Париж, които показаха проблем в бедрото. Близки до футболиста източници обаче уверяват, че е станало недоразумение и така в сряда Менди ще пътува за Мадрид, за да го прегледат и клубните лекари. Утре защитникът има мач за Франция срещу Андора и след него ще отпътува за испанската столица. Веднъж издържал тестовете, той официално ще бъде представен като играч на Реал.

