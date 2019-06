Евро 2020 Турският отбор и фенове сътвориха скандал в Исландия 10 юни 2019 | 17:54 0



Турция изрази възмущението си от посрещането на националния отбор на страната в Исландия и го нарече неприемливо третиране, след като футболистите бяха принудени да чакат на летището три часа за паспортен контрол. Турската държавна информационна агенция "Анадолу" съобщи, че на Летище Кефлавик отборът не само е бил проверяван по документи три часа, но играчите били подложени на строги проверки за сигурност, чиито вещи многократно бяха претърсвани. Turkey accuses Iceland of disrespecting national football team at airport https://t.co/OM2VaPmfDj — Guardian sport (@guardian_sport) June 10, 2019 Президентът на Исландската футболна федерация- местната легенда Гудни Бергсон заяви пред ДПА, че в момента събира информация от исландското външно министерство и летищния оператор Исавия. Исавия, която управлява международното летище Keфлавик и други летища в Исландия обяви в свое изявление, че служителите на летището са задължени да направят проверка за сигурност на всички пътници, които са били на борда на самолета, транспортирал турския национален отбор. Просто такива са правилата за осигуряване на безопасност. Самолетът, с който се е возил турският национален отбор по футбол, е излетял от летище, което не е част от системата за сигурност, известна като One Stop Security, и това е наложило щателната проверка. От оператора Исавия добавиха, че проверката на сигурността отнема време, тъй като персоналът трябваше да търси както течности, така и електронни устройства, тъй като в някои случаи исканията за премахване на такива артикули не бяха спазени от пасажерите на турския самолет. Също така се добавя, че проверките са отнели общо 80 минути, но в никакъв случай и три часа, както твърдят гостите. Видир Рейнисон- шеф по сигурността в Исландската федерация по футбол, също заявява, че турската делегация преувеличава времето за проверка и то с много. "Говорих с хора от турската делегация и те ме информираха, че са били в хотела си два часа след кацането в Кефлавик. Не виждам как са стояли три часа за проверки, добави Рейнисон. Разбира се, едва ли трябва да се предполага, че министърът на външните работи на Турция Мевлут Чавушоглу е взел отношение по темата. "Никой не трябва да се съмнява, че ще направим това, което е необходимо", каза той. Капитанът на исландския отбор Арон Ейнар Ганарсон заяви на редовна пресконференция, че исландският национален отбор също е преминал стриктни паспортни проверки в Коня, когато последно са играли в Турция. На летището се е разиграла и нелепа сценка, в която неидентифициран човек прави фиктивно интервю с Емре Бельозоглу от турския отбор, като използва за имитация четка за коса. В отговор водещите спортни журналисти в Исландия бяха принудени да обясняват и да отговарят на туитър или фейсбук постове от Турция, че не са били те. Естествено, с типичната си северняшка толерантност, исландците влязоха в обяснителен режим и се извиниха без вина.

