Световен футбол Лекарят на Бразилия: Проблемите на Неймар с глезена идват от стила му на игра 10 юни 2019 | 17:56 - Обновена 0



копирано





“Счупването на метатарсалната кост и изкълчване на глезена нямат директна връзка помежду си. Въпреки това, те идват от един и същи действия. Първо, той си счупи метатарсалната кост и увреди двете си връзки на глезена. А сега, със същото движение, с лошия късмет и неговия стил на игра… той е фаулиран, предпазва се, опитва се да избегне нарушението и свършва с изкълчен глезен. Този път нищо не стана с костта му, но има увредена връзка. Неймар се уплаши, когато видя подуването. Проблемите отпреди веднага нахлуха в главата му и той се обезкуражи. Помисли си, че се е случило същото нещо”, коментира Ласмар пред Globoesporte. ICYMI | Brazil team doctor says Neymar's style of play makes him more likely to get injuredhttps://t.co/cv6Vfvlpzh pic.twitter.com/bfdCj1QOpQ — AS English (@English_AS) June 10, 2019 Лекарят на Бразилия Родриго Ласмар смята, че постоянните проблеми на Неймар с десния му глезен са вследствие на неговия стил на игра.“Счупването на метатарсалната кост и изкълчване на глезена нямат директна връзка помежду си. Въпреки това, те идват от един и същи действия. Първо, той си счупи метатарсалната кост и увреди двете си връзки на глезена. А сега, със същото движение, с лошия късмет и неговия стил на игра… той е фаулиран, предпазва се, опитва се да избегне нарушението и свършва с изкълчен глезен. Този път нищо не стана с костта му, но има увредена връзка. Неймар се уплаши, когато видя подуването. Проблемите отпреди веднага нахлуха в главата му и той се обезкуражи. Помисли си, че се е случило същото нещо”, коментира Ласмар пред Globoesporte.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 1068 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1