Бен Йедер: Мечтая да играя на най-високо ниво

Нападателят Севиля и френският национален отбор Висам Бен Йедер обяви желанието си да напусне клуба.

"Мечтая да играя на най-високо ниво, в най-големите клубове в света, да играя заедно с играчи от световна класа. Искам да видя колко далеч мога да отида, а сега, както се казва, е точното време", заяви Бен Йедер пред "АВС".

"Не мога да не уважавам клуба, но каквото и да е окончателното решение, ще бъда добре, не се тревожа за бъдещето си. Ще взема решение след мачовете на националния отбор, но решението ще бъде взето и от Севиля", добави нападателят.

Ben Yedder's record at Sevilla has been impeccable.



138 games

70 goals

22 assists



€40m release clause. Bargain. pic.twitter.com/6accLhDGBb