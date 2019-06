Европейски футбол По-силен от болестта: легенда на Рейнджърс трогна феновете с последна покана 10 юни 2019 | 16:31 0



Rangers hero Fernando Ricksen speaks about his 'final appearance' in a heart-breaking video filmed from his hospice bed as he battles devastating motor neurone disease pic.twitter.com/9cxtAGTtom — Lilian Chan (@bestgug) June 10, 2019

42-годишният Риксен прекара шест сезона като футболист на Рейнджърс и записа близо 200 мача за “сините” от “Айброкс”, а в кариерата си е играл още за Фортуна Ситард и АЗ в родината си, както и за Зенит (Санкт Петербург) в Русия. В последно време болестта е засегнала Фернандо до такава степен, че той не може да говори, а комуникира посредством мигане и чрез употребата на специален апарат.

On 28th June in Glasgow, former Zenit man Fernando Ricksen is holding a charity fundraising event. We're all thinking of you in your battle with Motor Neurone Disease, stay strong Fernando! #ZenitFamily #MND pic.twitter.com/I3o5zKAtSO — FC Zenit in English (@fczenit_en) June 10, 2019

Във въпросното послание, записано на видео, носителят на Купата на УЕФА със Зенит и двукратен шампион на Шотландия с Рейнджърс кани всички на специално събитие на 28 юни, което по думите му ще бъде “последната вечер, така че нека и се насладим и да я направим запомняща се”. Това ще бъде последната му публична изява, защото както той сам заяви, нещата не стават по-лесни с напредването на времето.



Преди няколко години бившият футболист заяви, че на дневен ред не стои вариант, в който да се подложи на евтаназия, защото просто “обича живота прекалено много и ще продължи да се бори”.



