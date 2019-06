Моторни спортове ФИА: Хибридната ера няма да навреди на WRC 10 юни 2019 | 15:51 - Обновена 0



"Целта е разходите на отборите да останат същите. Намерението ни е да излезем с хибридно и ефективно решение за бъдещето на шампионата. Не искаме разходите на конструкторите да се увеличат, както стана в други дисциплини. Искаме отборите да останат все така близо едни до други. Идеята е да запазим облика на шампионата, но с по-различни автомобили. Надяваме се и нови производители да се присъединят към WRC и впоследствие да станат шампиони", разкри Матон. Top 5 Moments / Onboard Compilation / Best of Action



Check out the #WRC #RallydePortugal Clips here: https://t.co/RB99v5QVLP#TBT #rally @rallydeportugal @Michelin_Sport @AnonimoWatches #AsahiKASEI @wolflubes @autodoc_berlin @fia pic.twitter.com/WsQtNAyQWu — World Rally Championship (@OfficialWRC) June 6, 2019 Рали директорът на Международната автомобилна федерация (ФИА) Ив Матон е уверен, че конкурентността в Световния рали шампионат (WRC) ще се запази въпреки началото на хибридната ера в шампионата през 2022 година. Повече детайли около следващото поколение рали автомобили във WRC ще бъдат разкрити през лятото на 2019-а, като запазването на конкурентността и ефективността са сред най-големите приоритети за Световния моторспорт съвет на ФИА."Целта е разходите на отборите да останат същите. Намерението ни е да излезем с хибридно и ефективно решение за бъдещето на шампионата. Не искаме разходите на конструкторите да се увеличат, както стана в други дисциплини. Искаме отборите да останат все така близо едни до други. Идеята е да запазим облика на шампионата, но с по-различни автомобили. Надяваме се и нови производители да се присъединят към WRC и впоследствие да станат шампиони", разкри Матон. За бъдещето на настоящото поколение рали автомобили също се водят дискусии. Има възможност те да могат да участват в отделен клас, но при положение, че има достатъчно голям интерес.

