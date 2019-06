Астън Вила привлече Ел Гази от Лил

Новакът във Висшата лига на Англия Астън Вила подписа 4-годишен договор с холандския полузащитник Анвар ел Гази. 24-годишният халф игра за бирмингамци под наем през миналия сезон, като бе преотстъпен от френския Лил.

Ел Гази изигра 37 мача, като вкара 6 гола, в това число и първото попадение във финалния плейоф за влизане във Висшата лига срещу Дарби Каунти. Преди да подпише с Ел Гази Астън Вила привлече и испанския полузащитник Хота от състава на Бирмингам Сити.

BREAKING: Aston Villa have signed winger Anwar El Ghazi on a four-year deal from Lille.