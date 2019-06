Ман Сити прави всичко възможно да изпревари Юнайтед за Жоао Феликс

Манчестър Сити прави всичко възможно да изпревари съгражданите си от Юнайтед за подписа на младия талант на Бенфика Жоао Феликс, съобщава на днешните си страници "Сън". “Гражданите” са готови да му предложат договор за пет години и заплата от 100 хиляди паунда на седмица, за да успеят да го зикушат да премине в техните редици още преди това лято.

Двата английски тима са смятани за основни претенденти за подписа на една от най-горещите млади звезди в европейския футбол, след като Реал Мадрид насочи вниманието си към други трансферни цели през това лято.

Феликс направи изключителен сезон за своите 19 години и записа 20 гола и 11 асистенции за лисабонските “орли”, а откупната му клауза е 120 милиона евро.

Президентът на португалския тим вече заяви, че няма желание да се разделя с играча, но няма да го спира, ако се появи отбор, който е готов да плати клаузата и Феликс желае да премине в него. Късно снощи той бе част от отбора на своята страна, който се поздрави с трофея в Лигата на нациите.

Benfica's president has conceded that Joao Felix could leave the club this summer



Today's papers report that one Premier League team has registered interest... and another has offered him a £26m contract!



