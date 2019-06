Бокс Заб Джуда в болница с мозъчен кръвоизлив 10 юни 2019 | 13:53 0



Състоянието на Джуда е добро. Той комуникира със своето семейство и с докторите. Just confirmed Zab Judah from family he is not in a coma but he his in the hospital and he is in good spirits. He was not feeling well after his fight and decided to take the extra step of precautions to make sure he physically okay. #loveyouzab — Just Suzan (@suziec611) June 9, 2019

Това беше първият мач за Джуда през последните 17 месеца. 41-годишният ветеран има 54 мача зад гърба си.

Веднага след двубоя Джуда е бил пратен в болница, но след изследванията се е прибрал в хотела. На следващия ден се почувствал зле и в неделя е бил приет в болницата.

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 295

