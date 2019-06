ММА Сехудо поиска пари като за тежка категория 10 юни 2019 | 13:48 0



Сехудо получи едва $100 000 за своята победа над Димитриъс Джонсън през август миналата година, с което стана шампион на организацията в категория муха. За сравнение това е обичайният хонорар за повечето бойци от Топ 15 в тежка категория. Новият двоен шампион на UFC Хенри Сехудо поиска да получава хонорар като за боец от тежка категория. Американската звезда помете трети пореден топ съперник. Той отказа Марлон Мораес в третия рунд на галавечерта UFC 238 в Чикаго в битка за титлата в категория петел."Искам да се срещна с Дейна Уайт. Да се видим, защото искам да получавам пари като за боец от тежка категория - обяви Сехудо. - Имам чувството, че съм лиецто на UFC и искам да ми плащат като такъв, Дейна Уайт беше много добър с мен. Няма какво лошо да кажа за него."Сехудо получи едва $100 000 за своята победа над Димитриъс Джонсън през август миналата година, с което стана шампион на организацията в категория муха. За сравнение това е обичайният хонорар за повечето бойци от Топ 15 в тежка категория.

