Бокс Головкин заработи близо 15 млн. долара от боя с Ролс 10 юни 2019 | 13:37 - Обновена 0



копирано





Според официални данни, предоставени от Спортната комисия на щата Ню Йорк, хонорарът на боксьора от Казахстан възлиза на едва 2 млн. долара. В действителност обаче сумата набъбва до близо 15 милиона заради различните бонуси. Официалният хонорар на противника му е 300 000 долара.

35th career knockout for GGG



Gennady Golovkin stops Steve Rolls in the fourth round and makes it clear he wants a trilogy fight with Canelo next pic.twitter.com/dTAg1AP6TN — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) 9 юни 2019 г. Мачът с Ролс е първият от договора на Генади Головкин със стрймийнг платформата DAZN. Двете страни сключиха сделка през март за шест мача. Бившият световен шампион в средна категория Генади Головкин, победил Стив Ролс през уикенда , спечели доста добра сума за непълните четири рунда, които остана на ринга в този мач.Според официални данни, предоставени от Спортната комисия на щата Ню Йорк, хонорарът на боксьора от Казахстан възлиза на едва 2 млн. долара. В действителност обаче сумата набъбва до близо 15 милиона заради различните бонуси. Официалният хонорар на противника му е 300 000 долара.Мачът с Ролс е първият от договора на Генади Головкин със стрймийнг платформата DAZN. Двете страни сключиха сделка през март за шест мача.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 288

1