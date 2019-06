Тенис Тийм: Победих легенда, а на следващия ден трябваше да играя с най-добрия на клей за всички времена 10 юни 2019 | 13:25 0



Доминик Тийм за втора поредна година загуби финала на “Ролан Гарос” от Рафаел Надал, но отчете, че сега е имал по-голяма възможност да го победи. Австриецът обясни колко е трудно да се спечели “Голям шлем” в днешно време, след като е победил легенда на полуфиналите, а на следващия ден е трябвало да се изправи срещу най-добрия играч на клей за всички времена. “И днес видях защо Рафа определено е един от най-великите за всички времена. Играх добре в първите два сета, след което имах спад, което срещу повечето играчи не е фатално, но той се възползва по най-добрия начин от това. Мога само да го поздравя за невероятното представяне днес. Dominic Thiem: "Nobody knows how to beat Rafa in @rolandgarros. I think I'm on the good way. My dream is still to win the French Open and I'm not so far of it." #RG19 pic.twitter.com/1GjJsVTf18 — We Are Tennis (@WeAreTennis) June 10, 2019 В сравнение с миналата година сега имах повече шансове да го победя, особено в първите два сета. Така че съм на правилния път. Днес не успях, но целта да спечеля турнира си остава. Следващата година ще се опитам отново. През последните две седмици дадох всичко от себе си, само това мога да направя. Не беше достатъчно, но стигнах много далече. Огромни благодарности на екипа ми, те ме подкрепяха неизменно през това време. В лицето на Новак победих една от най-големите легенди на спорта, а по-малко от 24 часа по-късно трябваше да се изправя срещу друга легенда, срещу най-добрия играч на клей за всички времена. Това ви показва колко трудно е днешно време да спечелиш турнир от “Големия шлем”. Като победих Джокович, се чувствах толкова добре, толкова щастлив, а днес не можах да осъществя най-голямата си мечта”, каза Тийм.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

