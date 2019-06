Лацио с оферта към Робен

Крилото Ариен Робен може да продължи кариерата си в Италия, съобщава "Калчомеркато".

Според изданието от Лацио са предложили договор на 35-годишния холандец. Робен става свободен агент в края на месеца, когато договорът му с Байерн Мюнхен изтича.

