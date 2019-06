Представители на Юнайтед и Реал Мадрид са се срещнали в Лондон за Погба

Представители на Манчестър Юнайтед и Реал Мадрид са се срещнали в Лондон и са дискутирали трансфера на Пол Погба в испанския колос, съобщава британският всекидневник "Сън". Според информацията, мадридчаните ще платят 150 милиона лири за правата на френския халф.

Според британските медии представителите на Реал са се задържали дълго време в Лондон, където са оформяли трансфера и на друга основна звезда от английския гранд - Еден Азар от Челси. Тези две попълнения са най-силно желани от старши треньора Зинедин Зидан, който прави реформи в Реал. Според "Ивнинг Стандарт", Ед Уудуърд и Оле Гунар Солскяер вече са подготвили списък с желаните заместници на Погба в Юнайтед.

