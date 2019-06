Тенис На живо: Рафаел Надал - Доминик Тийм 3:3 09 юни 2019 | 16:32 - Обновена 0



копирано

Краля на клея Рафаел Надал се изправя срещу Доминик Тийм във финала на тенис турнира от “Големия шлем” - “Ролан Гарос”. Двубоят започна в 16 часа българско време. ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО ТУК! Get ready for @FedEx ATP Head2Head battle #13

@rafaelnadal v. @thiemdomi starts now! | #RG19 — ATP Tour (@ATP_Tour) June 9, 2019 ПЪРВИ СЕТ Тийм вкара два хубави ретура и успя с форхенд по диагонала да постави под напрежение бекхенда на Надал, откъдето дойдоха две грешки и дори се стигна до 15-30. Когато обаче ретурът на австриеца бе сравнително плитък, Рафа нямаше проблем да приключва разиграванията с уинъри от форхенд. Най-дългата размяна бе при 30-30, когато Тийм се защити по прекрасен начин от ударите с предната страна на ракетата на Краля на клея, но бекхендът му не издържа в края. Рафа заключи гейма в своя полза с добра комбинация след добър първи сервис. При 30-15 след успешни форхенди Тийм реши да пусне първата къса топка, но Надал не само я върна, а след това завърши с бекхенд-воле на мрежата и си осигури равенство 30-30. Последва остър бекхенд по диагонала за Рафа, но той бе последван от непредизвикана грешка от форхенд. Още една топка в мрежата от задната страна на ракетата на Матадора спомогна на Тийм да спечели без големи сътресения подаването си. 25 minutes in and we're already getting points like this...@RafaelNadal | #RG19 pic.twitter.com/SM5Mw1Lo8q — Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2019 Надал методично провеждаше разиграванията след сервис по начин, който да му позволи да вкара любимия си форхенд по правата. Тийм пък бе в дефанзивна позиция във всяко едно от тях, но спечели точки от ретур след грешка от бекхенда на Надал и помощ от мрежата, както и след поредица от отлични защитни бекхенди, миксирани със слайсове. Чудесна постепенна акция на Матарода към мрежата бе спряна с много ниско свалена точка от сечен бекхенд (малко късметлийски) на Тийм, като от 40-0 изведнъж се стигна до дюс. Отлична къса на Надал му позволи да преодолее “стената” на австриеца, а ас доведе до 2:1 след 17 минути игра. Ретур-уинър от бекхенд на Надал направи 30-15 в следващия гейм, но като цяло с дълбоки сервиси си осигуряваше рано-рано предимство и направи 2:2 сравнително лесно и бързо. How good is this?!



: @rolandgarros | @RafaelNadal | #RG19pic.twitter.com/ormyXscz4F — ATP Tour (@ATP_Tour) June 9, 2019 Седмата непредизвикана грешка на Надал (форхенд по правата в аут) направи 30-15 в неговото последвало подаване, а когато отново проведе разиграване с цел да стигне до форхенд-уинър по правата, отново не можа да намери очертанията - 30-30. Тийм си заслужи първата точка за пробив, след като стигна до неособено добра къса на Надал и въпреки че не го матира на мрежата, го постави в постоянна дефанзивна позиция и завърши с форхенд-уинър по обратния диагонал. Матадора беше прекалено неутрален и не пожела да поеме риск по правата, а бекхендът на Тийм издържа на тестовете и впоследствие се стигна до нов завръщващ форхенд в близост до мрежата - 2:3 и пробив! Три смача бяха необходими на Надал, за да спечели следващата точка след вкаран дълбок ретур, а до 0-30 се стигна след един от малкото лошо изпълнени форхенди на Тийм. Неуспешна къса на австриеца бе контрирана с дълбок бекхенд и нов удар в аут при 0-40. С максимален риск Тийм намери линията с форхенд по обратния диагонал и отрази първата от трите брейк-пойнта. Надал методично притискаше съперника от бекхенд и завърши с безкомпромисен форхенд с много топспин - 3:3 и рибрейк. Три смача бяха необходими на Надал, за да спечели следващата точка след вкаран дълбок ретур, а до 0-30 се стигна след един от малкото лошо изпълнени форхенди на Тийм. Неуспешна къса на австриеца бе контрирана с дълбок бекхенд и нов удар в аут при 0-40. С максимален риск Тийм намери линията с форхенд по обратния диагонал и отрази първата от трите брейк-пойнта. Надал методично притискаше съперника от бекхенд и завърши с безкомпромисен форхенд с много топспин - 3:3 и рибрейк.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1080 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1