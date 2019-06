Англия Рууни: На Юнайтед не са му нужни Роналдо, Рамос или Меси, а млади играчи 09 юни 2019 | 15:09 - Обновена 0



“За Оле първото нещо, което трябва да направи, е да се опита и да построи състава. Не мисля, че привличането на един или двама играчи за над 100 млн. паунда ще помогне съществено на състава и играчите, които са част от него. Смятам, че е нужно той да се оглежда за може би петима-щестима футболисти, които имат потенциала да са топ играчи, но да не плащаш за тях 120-130 млн. паунда. Според мен даваш 30-40 млн. паунда и след това се опитваш да ги развиеш, което също така ще ти донесе дълготраеност и ще ти позволи да изградиш състав около въпросните петима или шестима нови играчи, които идват като допълнение към вече наличните.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale and Sergio Ramos would not solve the problems at Manchester United...



Wayne Rooney has spoken!



Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale and Sergio Ramos would not solve the problems at Manchester United...

Wayne Rooney has spoken!

1