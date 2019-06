Тенис Младенович и Бабош спечелиха титлата на двойки на "Ролан Гарос" 09 юни 2019 | 14:14 0



Кристина Младенович (Франция) и Тимеа Бабош (Унгария) спечелиха титлата при женските двойки на Откритото първенство на Франция по тенис. Младенович и Бабош победиха категорично на финала китайките Сайсай Чжън и Инин Дуан с 6:2, 6:3. #FrenchOpen



Kiki Mladenovic and Timea Babos are your #RG19 women's doubles champions!



They beat Duan Ying Ying and Saisai Zheng 6-2, 6-3 in the final.pic.twitter.com/if8pUYDPys — The Field (@thefield_in) June 9, 2019 Така те заслужиха втори трофей от турнирите от Големия шлем като тандем след Откритото първенство на Австралия през миналата година. За Младенович пък титлата е втора на "Ролан Гарос" след 2016 година, когато тя триумфира със сънародничката си Каролин Гарсия. Французойката и унгарката продължиха отличното си представяне в Големия шлем с с трети пореден финал при дуетите, но този път успешен, след като двете останаха вицешампионки на Откритото първенство на САЩ през септември миналата година и в Австралия през януари. Младенович ще оглави световната ранглиста на двойки в понеделник, а Бабош ще бъде на второ място. 0



