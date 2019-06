Ман Юнайтед е отправил значително подобрена оферта за Уан-Бисака

Манчестър Юнайтед е отправил значително подобрена оферта към Кристъл Палас за десния бек Аарън-Уан Бисака, съобщава “Скай спортс”. Според медиите във Великобритания, лондончани вече са отхвърлили начално предложение в размер на 25 милиона паунда за играча.

“Червените дяволи” търсят спешно десен бек, позиция на която имат не малко проблеми в последните няколко сезона и на която титуляр бе капитана на тима Антонио Валенсия, който вече напусна клуба.

Would Aaron Wan-Bissaka fill the hole at right-back? pic.twitter.com/49P5sGXVz9