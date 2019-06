Тенис Джеймс Блейк пред Sportal.bg: Агаси ще помогне на Григор 09 юни 2019 | 12:23 0



"Познавам Григор добре. Той е невероятно талантлив, движи се толкова добре по корта. Има огромен потенциал и с Андре до него, който познава играта толкова добре, това само може да му помогне", сподели Блейк пред Sportal.bg.



Джеймс засипа с похвали Серина Уилямс и Роджър Федерер, като се опита да обясни колко е трудно да си подобно ниво на тяхната възраст. "Това, което Серина преодоля физически и емоционално, е голямо предизвикателство. Тя се справя невероятно последните 20 години. Ако е добре физически, мисля, че може да стигне до нова титла от Шлема, защото е много силна психически. Хората сякаш не осъзнават колко усилия трябват, за да си на това ниво, каква подготовка е нужна. Това, което прави Роджър Федерер, е невероятно", коментира Блейк.



Американецът не вярва, че тенисът ще има проблеми в момента, в който Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович се откажат: "Ще бъде тъжно, ще ни липсват, защото сме свидетели на една златна ера. Това са някои от най-великите играчи в историята. Винаги има това притеснение - какво ще се случи? Но винаги идват нови звезди. Спортът пак си е толкова красив. Пак ще имаме големи мачове. Играта ще е в добро състояние."



As #BlackHistoryMonth comes to a close, @SteveTignor profiles one of tennis' busiest and most influential stars, James Blake.



Read: https://t.co/rDqUxY4xOZ pic.twitter.com/YXgVsuVX02 — TENNIS.com (@Tennis) March 1, 2019

От миналата година Джеймс е директор на турнира от сериите Мастърс в Маями. Той обясни, че имало много нови неща, които да учи за тази роля, но не наслаждава на процеса. "Бше трудно, но беше полезен опит, трябваше да се уча. Обичам да уча и и да се развивам, това е едно от нещата, които обичам в тениса, обясни той. - От друга страна аз все още се чувствам като част от играчите. Те чувстват, че съм на тяхна страна, и знаят, че могат да идват при мен за въпроси, критики. Разбирам ги, знам какво е да съм част от съблекалнята. Мисля, че това помага когато трябва да взема решение, тъй като играчите знаят, че правя всичко възможно. Но от тази страна има много други неща, с които трябва да се съобразяваш - спонсорите, медиите, феновете, всички, които са свързани с турнира, не само тенисистите."



Блейк не се и замисля за вариант да бъде треньор на някои от младите таланти. "Не, в момента не мисля за подобно нещо. Мисля, че отнема толкова много време и усилия. Децата ми все още са достатъчно малки, за да ме харесват. Искат да бъда наблизо. Искам да съм около тях. Може би, след 5-6 години, когато ще искат да се отърват от мен, ще помисля за възможността да бъда треньор, но не и сега", сподели 39-годишният американец.



ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Париж

