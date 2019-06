Бокс Головкин нокаутира противника си в 4-ия рунд (видео) 09 юни 2019 | 08:15 - Обновена 0



Бившият шампион Генади Головкин спечели с нокаут в четвъртия рунд срещу Стив Ролс в "Медисън Скуер Гардън" и отправи поредно предизвикателство към големия си противник Канело Алварес за дългоочакван завършек на съперничеството им с трилогия. Hey Canelo, GGG is BACK



Golovkin (-5000) puts Rolls on the mat in Round 4 with a thunderous left for a DECISIVE victory!



Lightning doesn’t strike twice at MSGpic.twitter.com/aPsGusES9R — PointsBet Sportsbook (@PointsBetUSA) June 9, 2019

GGG/Canelo 3? Golovkin still has knockout power pic.twitter.com/14Ma6im8ye — Kid Presentable (@DFSBBallGuy) June 9, 2019

Головкин нокаутира опонента си с безмилостен ляв прав, като преди това го бе прикрил отлично с два поредни бързи десни прави. Ролс, който е 15-и в ранглистата на WBC в средна категория, не можа да се изправи преди отброяването до 10 и така трябваше да приеме поражението. Головкин нокаутира опонента си с безмилостен ляв прав, като преди това го бе прикрил отлично с два поредни бързи десни прави. Ролс, който е 15-и в ранглистата на WBC в средна категория, не можа да се изправи преди отброяването до 10 и така трябваше да приеме поражението.



Въпреки ранния завършек, GGG не трябва да се самозабравя след успеха, защото в предишните три рунда

"изяде" няколко много добри удара от страна на опонента си и определено защитата му се пропука. Това може да бъде отлична новина за Канело Алварес, който все пак е по-качествен боксьор от Ролс. Meanwhile in the world of boxing pic.twitter.com/MuSqYkDuW6 — MMAFighting.com (@MMAFighting) June 9, 2019



Ако третият сблъсък помежду им не се проведе моментално, то Головкин може да "подгрее" с някого измежду Роб Брант, Димитриъс Андраде, Кейлъб Плант, Антони Дирел, Калъм Смит или Били Джо Саундърс, въпреки че последните от изброените са в суперсредна категория. Това е 39-а победа за Головкин с 35-и нокаут и съответно първо поражение за Ролс, който бе спечелил предишните си 19 битки.

