ММА Смразяващ нокаут и защита на титлата за Шевченко 09 юни 2019 | 07:23 - Обновена



Смразяващ ляв хайкик в началото на втория рунд от страна на шампионката в категория "муха" Валентина Шевченко й осигури един от най-зловещите нокаути в историята на женския ММА срещу претендентка номер 1 Джесика Ай на галавечерта UFC 238. В края на първия рунд киргизстанката не успя да завърши кимура и триъгълник в търсене на събмишън, но в началните секунди на втората част препарира опонентката си с хайкика и проведе успешна защита на шампионския колан.

The champ Valentina Shevchenko just scored one of the cleanest head-kick knockouts we’ve seen in recent years. JUST WOW #UFC238 pic.twitter.com/FF1BdmEjiu — MMAFighting.com (@MMAFighting) June 9, 2019

Една минута размени в стойка без сериозни попадения бе прекъсната от Шевченко, която осъществи първия тейкдаун и застана в полугард. Американката бе повалена по гръб и опитваше да вкарва удари в главата на съперницата си с дясна ръка, а шампионката не беше особено активна от доминиращата си позиция. Гардът се смени на пълен в следващите секунди, но пък Ай успя да се изправи с помощта на оградата, нищо че "изяде" няколко удара. Шевченко моментално направи втори тейкдаун и застана в странична позиция спрямо повалената опонентка. Киргизстанката прихвана ръката на Ай с краката си и започна да прилага граунд-енд-паунд, после пробва кимура, а след това и триъгълник с крака, но сирената спаси американката. #AndStill flyweight champion of the world - @BulletValentina! pic.twitter.com/hxMs5DYbuY — UFC (@ufc) June 9, 2019



Срещата приключи само секунди след подновяването на битката - мощен ляв хайкик буквално приспа Джесика Ай и я нокаутира моментално, като това бе един от най-зловещите завършеци на ММА двубой не само в UFC.

