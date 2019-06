ММА Противоречив край на същинското основно събитие на UFC 238 09 юни 2019 | 07:01 - Обновена 1



копирано



Cowboy Cerrone blew his nose and his eye swell shut. Whoa. #Cowboy #Ferguson #MMA #UFC pic.twitter.com/VSPAhg2Cmn — Sports It’s What We Do (@SportsWhatWeDo) June 9, 2019

Серони направи елементарна грешка, издухвайки носа си преди началото на третия рунд, което доведе до окончателното затваряне на окото му, коствало му загубата. Фъргюсън не искаше да празнува победата с ТКО, защото беше потресен от нечистия си удар след сирената. Серони пък се доказа за пореден път като невероятен боец и спортсмен и призна грешката си с издухването на носа, а и обясни, че нечистият удар изобщо не е докоснал окото му и нямал нищо общо със състоянието му. Двамата демонстрираха взаимно уважение с изказванията си след двубоя, а публиката освиркваше Тони заради неправомерния удар. Рекордната победна серия на Тони Фъргюсън в UFC продължава вече 12-а битка, след като той спечели с технически нокаут срещу Доналд Серони в най-непредвидимият и очакван сблъсък от галавечерта UFC 238, нищо че не беше основното събитие. Краят беше противоречив, защото след крайната сирена във втория рунд Тони удари съперника си и получи предупреждение. Дясното око на Каубоя пък бе толкова подуто, че той не можеше да вижда в началото на третата част и лекарите му забраниха да продължи битката.Серони направи елементарна грешка, издухвайки носа си преди началото на третия рунд, което доведе до окончателното затваряне на окото му, коствало му загубата. Фъргюсън не искаше да празнува победата с ТКО, защото беше потресен от нечистия си удар след сирената. Серони пък се доказа за пореден път като невероятен боец и спортсмен и призна грешката си с издухването на носа, а и обясни, че нечистият удар изобщо не е докоснал окото му и нямал нищо общо със състоянието му. Двамата демонстрираха взаимно уважение с изказванията си след двубоя, а публиката освиркваше Тони заради неправомерния удар.



Двамата започнаха с размени в средата на клетката, като много добро впечатление правеше страхотната работа на Серони с водещата лява ръка. С нея той контрираше настъпите на Фъргюсън, който бе накаран да посвали гарда след няколко комбинации ляво-дясно кроше от Каубоя. Караконджула не изневеряваше на стила си да бъде нестандартен и опитваше да вкарва удари от нетипични ъгли, включително успешен въртящ заден лакът. Серони обаче бе по-успешен в размените в стойка и разкървави дясната вежда на опонента си, като двамата радваха публиката с безпощадни удари без никаква мисъл за защита.



В началото на втория рунд Фъргюсън имаше доста успех с лактите си и десните прави, като успя да подуе дясното око на Каубоя. Темпото на размени се запази, както и почти безразсъдните размени в стойка, като двамата стояха един пред друг и не се притесняваха да поемат сериозни щети. Серони първи опита и осъществи тейкдаун около 2 минути преди края на рунда, но Караконджула моментално се измъкна и изправи. Десните прави на Фъргюсън започваха да затварят дясното око на опонента, който започваше да диша по-тежко и да забавя движенията си към края на частта. Тони удари нечисто съперника след сирената и команда "брейк", а дясното око на Серони започна да кърви сериозно и бе напълно затворено.



Лекарите в октагона очаквано не разрешиха на Каубоя да продължи да се бие, въпреки желанието, защото не виждаше нищо с дясното си око. Реферът Дан Миралиота пожела ситуацията да се прегледа, за да се разбере дали нечистият удар е нанесъл финалното поражение по окото на Серони. Повторенията показаха, че по-скоро ударът е бил в носа, а и самият Серони отрече той да е имал нещо общо със състоянието му.



Фъргюсън пък беше толкова потресен от грешката си, че не искаше да празнува и дори да говори след края на битката, вдигайки ръката на опонента си. Реферът му присъди победа с технически нокаут, която той не желаеше по такъв начин.

Още по темата

1



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1503 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1