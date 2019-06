ММА Благой Иванов ступа Туиваса за втората си победата в UFC 09 юни 2019 | 05:41 - Обновена 0



Иванов вече е със статистика 18 победи и 2 загуби, докато Туиваса записа едва второто си поражение в окгатона, след като в предишния си сблъсък бе спрян от бившия шампион Жуниор дос Сантос. Багата изълни перфектно тактическия си план и спечели дуела във всеки един компонент, като най-добрият аспект от играта на австралиеца бяха десните му вътрешни лоукикове. Като цяло обаче статистиката също бе категорична в полза на Благой





Туиваса опитваше да сменя гарда в началото на битката и да опонира на Багата в това отношение, като двамата бяха предпазливи в първата минута. Ляво кроше в главата на австралиеца го спря да стъпва напред от самото начало и двамата се пренесоха отново в средата, като Туиваса отговори на предизвикателството с ляво-дясно кроше. Двамата преминаха в клинч и Багата бе притиснат до клетката, като основно гледаше да неутрализира съперника в тези моменти с ъндърхук. 2:30 минути преди края на рунда Благой вкара невероятно бързо ляво кроше в главата на опонента си, който стъпваше напред, като регистрира първия нокдаун.

След това българинът се впусна в граунд-енд-паунд, но Туиваса се изправи, а Багата не можа да осъществи гилотина от два опита. Бам Бам отново се впусна в клинч и опитваше да вкарва десни лакти, но Багата бе непоклатим и впоследствие пренесе битката средата на клетката.



Нещо повече - Иванов намираше с крошета главата на опонента си чрез чудесна контраатакуваща игра и го разклати в края на рунда, като само сирената спаси австралиеца от сериозни неприятности.Туиваса започна с два вътрешни десни лоукикове и влезе в нов клинч, забивайки дясно кроше, след което Иванов получи още един десен в главата си и бе леко разклатен, като двамата влязоха в клинч. Носът на българина бе разкървавен, но той не загуби концентрация и вкара в употреба десния си прав няколко пъти.



Битката се пренесе в далечна дистанция и Иванов го водеше перфектно с леви и десни прави, докато Туиваса бе видимо в неособено добра кондиция. Двамата се дебнеха, а австралиецът залагаше най-вече на десни лоукикове, като с ръцете си не можеше да притесни Иванов. Никой не пласираше комбинации, но левите и десните прави удари на Багата бяха доста по-успешни.

Багата, за съжаление, не можа да се поздрави с победа във втория рунд, защото успя да осъществи гилотина и съперникът се предаде, но само 1-2 секунди след сирената! Според правилата срещата трябваше да продължи, въпреки успешната хватка на Иванов...Благой влезе първи в размените в третия рунд и успяваше да избегне ръцете на съперника, нищо че Туиваса го срещаше с десни лоукикове.



Българинът притисна до оградата противника си и пласира коляно, но Тай го превъртя. Австралиецът вкара и двата си ъндърхука, но пък Багата пробва отново гилотина, само че не я завърши. Той отново притисна опонента до оградата и му вкарваше леви ръце, като Туиваса контрира с добри комбинации. Поредният опит за гилотина бе направен 2 минути преди края, комбиниран с две прекрасни колена, но австралиецът пак се измъкна. Нови два десни лоукика на Туиваса накараха Иванов да закуцука, но пък той заби страхотни две десни крошета.



Всеки път, когато австралиецът стъпваше напред, Благой го засрещаше с крошета и леви прави. В крайна сметка двамата издържаха до последната сирена и се поздравиха приятелски, защото дадоха всичко от себе си и предложиха на зрителите чудесен и разнообразен дуел.



