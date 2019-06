Дешан: След такъв мач не може да се каже нищо положително

Селекционерът на Франция Дидие Дешан не скри разочарованието си след загубата от Турция с 0:2 в Коня. Не толкова резултатът, колкото безобразната игра ядоса наставника на "петлите" и той разкритикува футболистите.

"Когато отборът се е представил по този начин, няма нищо положително, което да се изтъкне. Не направихме това, което трябваше, а срещу нас имаше организиран и пределно мотивиран съперник. Необходимо е да играем много по-добре без значение от факта, че сме световни шампиони", подчерта Дешан.

2 - France have conceded 2+ goals in the first half for the 1st time since June 2015 against Belgium. Surprise.#TURFRA pic.twitter.com/7i9z72zIsT