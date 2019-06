Неймар ще се размине без операция

Контузията на Неймар не е толкова сериозна и той не се нуждае от операция. Това обявиха от клубния тим на бразилеца - Пари Сен Жермен. Вчера главният лекар на ПСЖ Лоран Омон и пофесор Жерар Сайлант са прегледали обстойно нападателя и са изразили категорично становище, че не е необходима хирургическа интервенция.

Неймар има изкълчване на глезена на десния крак. Според двамата специалисти той ще може да се завърне в игра след около 4 седмици.

Paris Saint-Germain Confirm Neymar Will Be Out for 4 Weeks But Injury Will Not Require Surgery https://t.co/lzVYUXUtKJ