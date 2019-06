Евро 2020 Хърватия оглави своята група след победа над Уелс (видео) 08 юни 2019 | 18:20 - Обновена 0



Congratulations! #Croatia makes one more step towards #EURO2020!#BeProud #CROWAL #Vatreni pic.twitter.com/86KESdf3A2 — HNS (@HNS_CFF) June 8, 2019 Хърватите бяха по-добрият тим през първата част и заслужено се оттеглиха на почивката с гол преднина. В 17-ата минута Перишич опита пас към свой открит съотборник, но Лорънс пресече подаването. За негово нещастие обаче топката влетя в собствената му мрежа. В 48-ата Перишич се пребори с противников играч и собственоръчно удвои аванса на домакините. В 77-ата минута Брукс стреля извън наказателното поле, топката рикошира в главата на Домагой Вида и доведе до гол за уелсците. До края на мача, особено в добавеното време, двата отбора пробваха да отбележат по още един гол, но до такъв така и не се стигна.



Така “шахматистите” излязоха на първо място в група “Е” с 6 точки от три мача. Следват Словакия, Уелс и Унгария с по три пункта от два двубоя, а на дъното е Азербайджан без актив, но само с една изиграна среща. Отборът на Хърватия постигна успех с 2:1 като домакин на Уелс в мач от третия кръг на евроквалификациите. Победата за “ватрените” дойде след автогол на Джейми Лорънс (17’) и точен удар на Иван Перишич (48’), докато за гостите се разписа Дейвид Брукс (77’).Хърватите бяха по-добрият тим през първата част и заслужено се оттеглиха на почивката с гол преднина. В 17-ата минута Перишич опита пас към свой открит съотборник, но Лорънс пресече подаването. За негово нещастие обаче топката влетя в собствената му мрежа. В 48-ата Перишич се пребори с противников играч и собственоръчно удвои аванса на домакините. В 77-ата минута Брукс стреля извън наказателното поле, топката рикошира в главата на Домагой Вида и доведе до гол за уелсците. До края на мача, особено в добавеното време, двата отбора пробваха да отбележат по още един гол, но до такъв така и не се стигна.Така “шахматистите” излязоха на първо място в група “Е” с 6 точки от три мача. Следват Словакия, Уелс и Унгария с по три пункта от два двубоя, а на дъното е Азербайджан без актив, но само с една изиграна среща. 3 кръг, събота 8 юни ЕВРО 2020 Хърватия 2:1 краен резулат Уелс титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Stadion Gradski Vrt

Съдия: 15 3 1 6 16 21 10 19 11 13 9 10 1 4 14 5 15 11 7 18 16 17 Златко Далич 4-2-3-1 4-2-3-1 Титуляри Доминик Ливакович 1 1 Уейн Хенеси Тин Йедвай 16 14 Конър Робъртс Деян Ловрен 6 5 Chris Mepham Дамгой Вида 21 15 Jamie Lawrence Борна Баришич 3 4 Бен Дейвис Лука Модрич 10 7 Джо Алън Марсело Брозович 11 8 Matthew Smith Йосип Брекало 7 10 Harry Wilson Матео Ковачич 8 23 Will Vaulks Иван Перишич 4 20 Даниел Джеймс Андрей Крамарич 9 11 Гарет Бейл Резерви Mile Skoric 13 17 Rabbi Matondo Марио Пашалич 15 16 Дейвид Брукс Милан Бадел 19 18 Етън Ампаду Иван Перишич излиза 90' Mile Skoric влиза Марсело Брозович жълт картон 79' Даниел Джеймс излиза Rabbi Matondo влиза 77' Дейвид Брукс гол Матео Ковачич излиза 76' Милан Бадел влиза Дамгой Вида жълт картон 69' Йосип Брекало излиза 67' Марио Пашалич влиза 66' Will Vaulks излиза Етън Ампаду влиза 65' Matthew Smith излиза Дейвид Брукс влиза Деян Ловрен жълт картон 54' Тин Йедвай жълт картон 50' 49' Гарет Бейл жълт картон Иван Перишич гол 48' Йосип Брекало жълт картон 28' Jamie Lawrence автогол 17' 1 Ъглови удари 3 4 Засади 6 2 Точни удари 6 5 Неточни удари 2 60 Притежание на топката % 40 5 Жълти картони 1 3 Смени 3 14 Извършени фалове 5 ЕВРО 2020 М П Р З Г точки 1 Хърватия 3 2 0 1 5:4 (1) 6 2 Унгария 3 2 0 1 3:3 (0) 6 3 Словакия 2 1 0 1 2:1 (1) 3 4 Уелс 2 1 0 1 2:2 (0) 3 5 Азербайджан 2 0 0 2 1:3 (-2) 0 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст (17`) Jamie Lawrence 1:0 (48`) Иван Перишич 2:0 2:1 (77`) Дейвид Брукс

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 655 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

