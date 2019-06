Тенис Новото чудо на тениса 08 юни 2019 | 16:46 0



В битката за място на финала тя отстъпи на Ашли Барти, въпреки че водеше със сет и пробив, но спомените й от Париж ще си отстанат незабравими. Тя пристигна във френската столица като номер 51 в световната ранглиста. На четвъртфиналите тя бе повече от убедителна срещу шампионката от миналата година Симона Халеп.



Родена в Ню Джърси, Анисимова се мести в Маями, когато е на 3 години. Родителите й, които са от Русия, решават да заминат за САЩ, за да дават повече възможности на сестра й Мария да се занимава с тенис. Те обаче окуражават и Аманда да играе и тя не поглежда назад.







17yo Amanda Anisimova is the youngest American woman to reach a Slam semifinal since 1997 US Open (Venus Williams, R-Up) and the youngest American woman to reach @rolandgarros semifinal since 1990 (Jennifer Capriati, SF). #RG19 pic.twitter.com/YfS5Vr5v3z — WTA Insider (@WTA_insider) June 6, 2019

Въпреки приликата й с Анна Курникова, тя има за идол друга руска тенисистка, а именно Мария Шарапова. Играта й обаче е различна от тази на Шарапова, тъй като тя без усилия комбинира сила с умело използване на ъглите и нерви от стомана.



Това, което може да доближи Аманда до Шарапова, с която тя за първи се среща миналата година, е фактът, че може да повтори постижението й и да спечели титла от Големия шлем на 17 години, както Мария направи на "Уимбълдън" през 2004 г. Когато този сценарий е споменат, на лицето на Анисимова грейва усмивка.



"Не мисля за това, да спечеля титла от Големия шлем, но би било невероятно. Лудост е това, което тя направи, но аз се опитвам да стоя в настоящето", споделя тя.



Fantastic performance from Amanda Anisimova, who came up clutch in the end, as she ends Simona Halep’s title defense with a 62 64 win to advance to her 1st Slam semifinal @rolandgarros.



Live Blog: https://t.co/lAYiSIhZ7J pic.twitter.com/oZF1n15JD8 — WTA Insider (@WTA_insider) June 6, 2019

Аманда спечели първата си титла през април в Богота, но след това отпадна в квалификациите в Мадрид и във втория кръг в Рим, така че резултатите й в Париж са изненадващи за мнозина, дори за самата тенисистка.



"В Маями тренирах много здраво и очаквах добри резултати, но в предишните турнири на клей, не се представих блестящо. Не съм променяла нещо в тренировките, защото вярвам, че това, което правя, ще даде резултати. Постигнатото тук е странно. Не съм си помисляла, че ще стигна до полуфиналите, на на един етап днаех, че нещо хубаво ще се случи", обяснява тенисистката.



Възходът на Анисимова е изключително бърз. Преди три години тя игра на финала на "Ролан Гарос" при девойките, а следващия сезон спечели US Open в същата възрастова група. През януари тя се появи на голямата сцена, след като достигна до осминафиналите на Откритото първенство на Австралия.



При нея си личи увереността, която идва с младостта, но никога не прекрачва в арогантност. Тя вярва в силите и уменията си. Срещу Халеп, както и в предишните мачове, показа зрялост нехарактерна за годините си.



ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Париж

